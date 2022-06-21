Саратов, , 10:58 — REGNUM Днем 20 июня в квартире на втором этаже пятиэтажного дома по улице Пугачева в Саратове произошел пожар. В жилище находилась женщина и двое малолетних детей, сообщает ГУ МЧС России по Саратовской области.

Зажигалка

Возгорание произошло в 11:52 (местное время) по вине трехлетнего мальчика, который играл с зажигалкой в комнате. Сначала загорелась занавеска, затем огонь стал распространяться. Мать с детьми успела выбежать на улицу, никто не пострадал. Площадь пожара составила 15 кв. метров, закопчена вся квартира и подъезд. Установлено, что семья состоит на учете как неблагополучная.

Всего 20 июня в Саратовской области ликвидировали 12 пожаров.

ИА REGNUM напоминает, вечером 9 июня жители города Ершова обнаружили возгорание частного домовладения по улице Прудовой. После тушения огня в доме обнаружили тело 64-летней хозяйки жилища, девятилетнюю внучку погибшей госпитализировали в больницу с термическими ожогами.

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