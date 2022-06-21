Вашингтон, 21 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Баз Лурман, режиссёр фильма об Элвисе Пресли, рассказал, что существует и другая версия картины «Элвис». Об этом 21 июня пишет Deadline.

Элвис Пресли

«На самом деле у меня есть четырехчасовая версия… Есть много вещей, которые я снял, например, отношения с группой, но мне пришлось это сократить», — объяснил Лурман. Он также добавил, что оставил в конечном итоге лишь то, что помогает «отследить дух персонажа».

ИА REGNUM напоминает, что главную роль в картине «Элвис» исполнил Остин Батлер. Премьера фильма состоялась 25 мая 2022 года на Каннском кинофестивале.