Ярославль, 21 июня, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Ярославская областная дума увеличит расходы на собственные нужды в 2023 году. Об этом депутаты рассказали на заседании комитета по бюджету 21 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

По сравнению с 2022 годом заксобрание увеличить расходы примерно на 18 млн рублей. В числе лидеров по росту затрат — депутатский пиар.

«Прежде всего 5 млн — СМИ, 6 млн — стоимость основных средств, нам надо менять аппаратуру в этом здании, которая дурит уже. Интернет у нас зачастую плохо работает, мы сколько лет хотим поменять, никак у нас не получается. И немножко нужно увеличить наши нематериальные активы – это бумага, различные материалы, картриджи», — сказал заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев.

Александрычев обосновал рост расходов на СМИ грядущей избирательной кампанией. В 2023 году пройдут выборы в областную думу.

«По средствам массовой информации — предвыборный год, нам нужно больше освещать нашу деятельность, это нужно всем нам», — сказал Александрычев.

А вот депутат от КПРФ Андрей Ершов пожаловался на то, что телеканал в Рыбинске освещает деятельность «только одного депутата», причём на «безвозмездной основе» и в предвыборный период. Правда, фамилию этого депутата он называть не стал. Также коммунист предложил коллегам перейти на более дешёвую бумагу.

«То, что касается бумаги. Цена на бумагу поменялась в этом году. Но появился альтернативный вариант. Та бумага, которая производится без использования импортных веществ», — сказал депутат Андрей Ершов.

На это Николай Александрычев пообещал, что бумага будет использоваться только «для важных дел», а в целом дума переходит на электронный документооборот. Почему при этом расходы на бумагу вырастут, единоросс не пояснил.