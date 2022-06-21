Ярославская облдума увеличит расходы на пиар депутатов перед выборами
Ярославль, 21 июня, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Ярославская областная дума увеличит расходы на собственные нужды в 2023 году. Об этом депутаты рассказали на заседании комитета по бюджету 21 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По сравнению с 2022 годом заксобрание увеличить расходы примерно на 18 млн рублей. В числе лидеров по росту затрат — депутатский пиар.
Александрычев обосновал рост расходов на СМИ грядущей избирательной кампанией. В 2023 году пройдут выборы в областную думу.
А вот депутат от КПРФ Андрей Ершов пожаловался на то, что телеканал в Рыбинске освещает деятельность «только одного депутата», причём на «безвозмездной основе» и в предвыборный период. Правда, фамилию этого депутата он называть не стал. Также коммунист предложил коллегам перейти на более дешёвую бумагу.
На это Николай Александрычев пообещал, что бумага будет использоваться только «для важных дел», а в целом дума переходит на электронный документооборот. Почему при этом расходы на бумагу вырастут, единоросс не пояснил.