Чебоксары, , 10:36 — REGNUM Прокуратура Чебоксарского района взяла на контроль проверку по факту ДТП с участием маршрутки. По предварительным данным, в аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Предварительно надзорное ведомство установило, что 21 июня около 06:40 на дороге Чебоксары — Сурское возле деревни Селиванкино Чебоксарского района столкнулись «Лада Гранта» и автобус, следовавший по маршруту Чебоксары — Моргауши.

«По первоначальной версии, девушка при управлении «Ладой», выезжая со второстепенной дороги, не уступила дорогу автобусу», — говорят правоохранители.

В результате происшествия пострадали пять человек. По данным прокуратуры, водитель и два 14-летних пассажира «Лады» доставлены в больницу, помощь потребовалась также двум пассажирам автобуса.

По поручению прокурора Чувашии Андрея Фомина прокуратурой Чебоксарского района взят на контроль ход проверки обстоятельств ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарском районе завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, жертвами которого стали три человека. Правоохранители отмечали, что обвиняемый вину не признал.

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