Москва, , 10:36 — REGNUM В 2022 году Китаю не грозит никакая инфляция, а экономика по итогам года покажет рост не меньше 4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китаю не грозит никакая инфляция в 2022 году. Её показатели останутся на тех же уровнях, что и сейчас, а экономика по итогам года покажет, на мой взгляд, рост не менее 4%, — сказал он, комментируя решение Народного банка КНР не изменять базовую ставку. — В конце мая кабинет министров Китая принял состоящий из 33 пунктов пакет мер по стимулированию экономики, поражённой ковидом. Меры эти направлены на стимулирование внутреннего спроса, развитие инфраструктуры, поддержку инвестиций в отечественные компании и многое другое. Иными словами, Китай делает ставку на рост и решил поддержать и спрос, и предложение одновременно. Что, в свою очередь, требует соответствующей денежно-кредитной политики, и некоторые ее положения также отмечены в программе из 33 пунктов. Так что какого-либо увеличения ставки в Китае не будет».

При этом он отметил, что всё это происходит на фоне известных проблем западных экономик, прежде всего с инфляцией и ожиданием рецессии.

«Фондовые рынки на Западе в красной зоне, а реальные ставки государственных ценных бумаг в минусе. В этих условиях любой адекватный инвестор обратит больше внимания на китайские долговые и фондовые рынки и решит, что в нынешние времена они больше подходят в качестве «тихой гавани», да и просто средства заработка, — сказал Пальченко. — Вообще следует понять (инвесторам и политикам в первую очередь), что в глобальном масштабе наступает время реального сектора и соответствующего перетекания капитала туда, где себестоимость пониже, есть много населения и растёт потребление, доступ к ресурсам и технологиям. То есть в ЮВА и прежде всего в Китай».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов объяснил, почему инфляция не может считаться основной угрозой для китайской экономики.

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