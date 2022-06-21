Донецк, 21 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. При обстреле украинских войск в Донецке получил ранение мирный житель. Об этом 21 июня сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что украинские войска нанесли удар по Петровскому району Донецка. В результате на улице Мелитопольской получил ранение мирный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли населённый пункт Пантелеймоновка в ДНР.