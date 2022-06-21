Париж, , 10:35 — REGNUM Более 18 000 украинских детей учатся во французских школах и колледжах, передает BFM TV.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным министерства национального образования Франции, 18 611 учеников, прибывших с Украины, обучаются в начальных и средних классах.

Согласно данным, опубликованным министерством, 10 777 детей учатся в школах, 5930 — в колледжах и 1904 — в старших классах.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Франсуа Олланд опубликует в сентябре эссе о геополитических изменениях, вызванных ситуацией на Украине.

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