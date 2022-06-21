Ереван, , 10:35 — REGNUM Минобороны Армении опровергает обвинения в обстреле азербайджанских позиций на границе двух республик. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.

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В Ереване отреагировали на обвинения Баку, что позиции ВС Азербайджана в Кельбаджарском районе были обстреляны из стрелкового оружия.

«Заявление о том, что в ночь с 20 на 21 июня подразделения ВС РА открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В минобороны Армении отмечают, что ситуация на границе остаётся относительно стабильной и находится под контролем.

Напомним, после прекращения войны в Нагорном Карабахе в 2020 году Ереван и Баку периодически обвиняют друг друга в обстрелах на армяно-азербайджанской границе.

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