Москва, , 10:34 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли преступную деятельность 116 жителей в 38 регионах России по изготовлению и сбыту оружия, изготовленного подпольных оружейных мастерских. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

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Масштабная спецоперация проведена в мае–июне 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Удмуртии, Чувашии, Дагестане, Ингушетии, Калмыкия, Карелия, Крыму и. т. д. Прекращена деятельность 43 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Из незаконного оборота сотрудниками ФСБ изъято 383 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в частности, четыре пулемета («ДП-27» «Максим», «РПД», «MG-42»), 19 автоматов («АКМ», «АК-47», «АК-74М», «АКС-74У», «АК-103»), 20 пистолетов-пулеметов, 178 пистолетов и револьверов, 494 артиллерийских боеприпаса различного калибра, более 40 тысяч патронов.

Как сообщало ИА REGNUM, около 100 подпольных оружейников в 25 российских регионах выявила ФСБ России, изъяв 385 единиц оружия.

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