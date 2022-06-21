Астрахань, 21 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Житель Астрахани с балкона выстрелил из пневматической винтовки в гулявшего восьмилетнего мальчика. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщили 21 июня в пресс-службе следственного управления СКР по Астраханской области.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Как полагает следствие, вечером 17 июня 37-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на балконе своей знакомой взял хранившуюся там спортивную пневматическую винтовку и выстрелил в людей, которые находились на пешеходной части дороги, расположенной между многоквартирными домами. Пуля попала в голову восьмилетнему мальчику. Друзья довели ребёнка до дома, его мать вызвала скорую. Мальчика доставили в больницу, где прооперировали и извлекли пулю. Сейчас угрозы его жизни и здоровью нет.

Подозреваемый был задержан в тот же день. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.