Калуга, , 10:35 — REGNUM В сельские медицинские учреждения Калужской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2021 году трудоустроились 27 человек — 25 врачей и два фельдшера. Об этом 21 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

На приёме у доктора Цитата из х/ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР

Одной из задач реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Калужской области на 2021–2025 годы является устранение дефицита медицинских кадров, особенно в сельской местности и малых городах. На это направлены мероприятия реализуемых в области программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В рамках программ с 2012 года трудоустроились 185 медицинских работников.

Участникам федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» выплачивается единовременная выплата: врачам — один миллион рублей врачам и фельдшерам 500 тысяч рублей. Кроме того, медицинским работникам ежеквартально возмещаются затраты по ипотечным кредитам. Данные виды поддержки будут выплачиваться в течение пяти лет с момента назначения на должность. Стать участником программ может гражданин Российской Федерации, моложе 50 лет, имеющий среднее профессиональное или высшее медицинское образование и давший согласие на переезд на постоянное место жительства в сельскую местность, в населенный пункт численностью менее 50 тысяч человек.

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