Барабинск, Новосибирская область, , 10:38 — REGNUM Новосибирские экстренные службы сегодня, 21 июня, устраняют последствия аварии — на станции Барабинская в железнодорожном контейнере обнаружена течь химической жидкости (толуилендиизоцианат). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Ликвидация последствий аварии на железной дороге в Новосибирской области ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

В ведомстве уточнили, что вещество опасно при вдыхании и попадании на кожу.

«В 20:25 (время местное) 20 июня поступило сообщение, что из контейнера в составе грузового поезда, следовавшего из Владивостока, обнаружена утечка химически опасного вещества. Платформа с контейнером была отцеплена от поезда и установлена на тупиковый путь на безопасное расстояние. Сотрудники ведомственной охраны железнодорожного транспорта выставили оцепление. Также было организовано дежурство. Для устранения течи на место прибыли специалисты Новосибирского центра «Экоспас» (Новосибирск) и «Экоспас» (Омск), которые провели химическую разведку. При замерах воздуха превышения допустимой концентрации веществ не обнаружено», — рассказали в МЧС России.

При этом установлено, что происходит утечка с интервалом 1-2 капли в минуту. При соблюдении определенных требований это позволяет приступить к устранению течи. Место, где находится контейнер, пролили водой и обложили абсорбентом. Всего в нём находится 80 ёмкостей по 200 литров.

По официальным данным, угрозы для местных жителей нет.