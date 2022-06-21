Москва, 21 апреля, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы сотрудникам и представителям муниципальных органов власти по случаю Дня местного самоуправления. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщили на официальном сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Поздравляю вас с Днём местного самоуправления… Мы очень рассчитываем на вас — работников всех звеньев муниципальной власти, на ваш профессионализм, чуткость и неравнодушие, на искреннее стремление изменить жизнь земляков к лучшему», — указал глава российского государства.

Как подчеркнул Владимир Путин, в современной России органы местного самоуправления выполняют важные и ответственные задачи. От эффективности их работы зависят совершенствование социальной инфраструктуры и благоустройство российских городов и сельских территорий. Кроме того, муниципальные органы власти занимаются решением самых востребованных проблем граждан.

Российский лидер также напомнил, что институт местного самоуправления имеет богатую историю, начало которой положила Екатерина II, подписав 21 апреля 1785 года Жалованную грамоту городам.

Как передавало ИА Регнум, 16 января Владимир Путин учредил почётное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ», которое присваивается должностным лицам и работникам органов муниципальной власти за личные заслуги в обеспечение жизнедеятельности населения муниципальных образования, в реализации отдельных государственных полномочий, в развитии местного самоуправления или в достижении иных значимых результатов.