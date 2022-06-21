Омск, , 10:31 — REGNUM В июне 2022 года в Омской области зарегистрирован первый случай заражения туляремией. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июня в областном управлении Роспотребнадзора.

Градусник Miasskiy.ru

По данным ведомства, Омская область относится к неблагополучным регионам по риску заболевания людей туляремией.

Эпидситуация по туляремийной инфекции осложнилась в 2016–2018 годах. Тогда было зарегистрировано 62 случая туляремии в Омске и 19 — в районах. Эпидситуация ухудшилась из-за сложившихся климатических условий и активизации в этой связи природных очагов.

Напомним, туляремия — это природно-очаговая зоонозная инфекция, широко распространённая на территории России. Природные очаги туляремии существуют во всех регионах РФ. Заболевание проявляется повышением температуры тела, головной болью, слабостью и другими симптомами. Для него характерно воспаление лимфатических узлов и прилежащей к ним ткани.

Возбудитель туляремии — мелкая бактерия Francisella tularensis. Она обладает высокой патогенностью для человека. После перенесённой инфекции у людей вырабатывается стойкий иммунитет.

Особенностью этого заболевания является отсутствие контагиозности, то есть опасности заражения здоровых людей от больного.

Человеку инфекция передаётся в результате укусов инфицированными кровососущими насекомыми (комар, слепень, клещ и другие) или через повреждённые и неповреждённые кожные и слизистые покровы при контакте с больными или павшими грызунами и зайцами. Возможно инфицирование при употреблении продуктов питания и воды, заражённых возбудителем туляремии от больных грызунов.

Профилактика туляремии — борьба с грызунами и кровососущими членистоногими.

Чтобы избежать заражения воздушно-пылевым путём, необходимо проводить работы, сопровождающиеся пылеобразованием, с применением средств защиты (ватно-марлевая повязка, респиратор).

Наиболее эффективная мера профилактики туляремии — иммунизация.

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