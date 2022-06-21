Москва, , 10:30 — REGNUM Новые два уголовных дела в отношении ряда киевских боевиков по факту их преступлений против мирных жителей республик Донбасс возбудили российские следователи. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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«Следственным комитетом России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ в отношении (украинских) военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что эти дела возбуждены против военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко и Николая Янчего; военных 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова и Владимира Капитулы; военнослужащих 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича и Николая Переступняка; и военных 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова и Геннадия Бойко.

По информации следователей, названные лица 19–20 июня отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Макеевка и населенном пункте Лесной Донецкой Народной Республики, а также в городах Первомайск, Попасная, Ирмино, Стаханов, Красный Луч и населенном пункте Калиново Луганской Народной Республики.

Кроме того, отмечается, что в результате этих обстрелов три мирных жителя погибли и десять получили ранения, а также были повреждены в общей сложности 56 домов и объектов гражданской инфраструктуры, включая здания двух школ и детского сада.

При этом добавляется, что также в больницы ЛНР за медицинской помощью обратились трое мирных жителей, которые были ранены при обстрелах Северодонецка в июне 2022 года со стороны ВСУ.

«СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что вероятность, что Молдавия окажется втянутой в вооружённый конфликт между Россией и киевским режимом есть, но она весьма небольшая.