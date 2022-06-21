Элиста, , 10:30 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили четыре человека, выписаны с выздоровлением пять ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 21 июня.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

В настоящее время в двух стационарах лечение получают 11 пациентов с COVID-19, из них один человек находится в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 51 742 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 50 779 пациентов. С COVID-19 не справились 843 человека.