Гудермес, Чечня, 21 июня 2022, 10:30 — REGNUM В Чечне в оросительном канале утонул малолетний ребенок. Оставшаяся без присмотра полуторагодовалая девочка упала в канал, проходивший поблизости от дома и утонула. По данному факту следственные органы и прокуратура проводят проверку, сообщили пресс-службы надзорного ведомства и Следственного комитета.
Инцидент произошел в Гудермесском районе 18 июня. Предварительно установлено, что девочку привезли в гости к бабушке.
Оценка действиям родителей по воспитанию несовершеннолетней будет дана по итогам проверки прокуратуры.
Читайте также: За день в Чувашии утонули двое детей