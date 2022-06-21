Гудермес, Чечня, , 10:30 — REGNUM В Чечне в оросительном канале утонул малолетний ребенок. Оставшаяся без присмотра полуторагодовалая девочка упала в канал, проходивший поблизости от дома и утонула. По данному факту следственные органы и прокуратура проводят проверку, сообщили пресс-службы надзорного ведомства и Следственного комитета.

Утонувший ребёнок Ur Cameras

Инцидент произошел в Гудермесском районе 18 июня. Предварительно установлено, что девочку привезли в гости к бабушке.

«Малолетняя находилась в гостях у бабушки в г. Гудермесе и, оставшись без присмотра взрослых, упала в оросительный канал, протекающий через территорию домовладения. Спасти жизнь ребенка не удалось», — говорится в сообщении пресс-службы.

Оценка действиям родителей по воспитанию несовершеннолетней будет дана по итогам проверки прокуратуры.

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