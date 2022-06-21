Москва, 21 июня, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Казахстан лишь обнажил существующее положение вещей в ОДКБ и ЕАЭС. Об этом 21 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

«Я думаю, что Казахстан сделал контрольный выстрел, не более того. В своём нынешнем виде ЕАЭС и ОДКБ шансов на успех не имеют», — заявил эксперт.

Достаточно прийти к власти во всех республиках поколению, которое не застало СССР, — и всё начнёт сыпаться, уверен политолог.

«Белоруссия и Киргизия, Армения и Таджикистан по определению не имеют никаких точек соприкосновения. При всех трудностях в ЕС, Португалия и Швеция куда интереснее друг другу, чем любая из пар внутри ЕАЭС и ОДКБ без участия России. Казахстан лишь обнажил то, что и так было. России лучше перейти на двусторонние форматы — они дадут намного больше», — заключил Трухачёв.

Напомним, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна будет соблюдать санкции Запада против России.