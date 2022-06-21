Москва, , 10:28 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у Соединенных Штатов осталось четыре двигателя РД-181, которых хватит на два пуска корабля Cygnus.

Дмитрий Рогозин Иван Шилов © ИА REGNUM

«У США в результате наших ответных санкций осталось всего четыре двигателя РД-181. Их хватит для двух пусков Cygnus», — написал он в телеграм-канале.

Рогозин также напомнил, что Роскосмос в ответ на санкции США прекратила поставку ракетных двигателей РД-180 и РД-181. На паре двигателей РД-181 летает американская ракета Antares, которая является штатным средством выведения для грузового корабля Cygnus.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Рогозин заявил, что Россия прекращает поставки в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181.

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