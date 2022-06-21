Банкротство

Ростов-на-Дону, 21 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Арбитраж Ростовской области удовлетворил иск кредитора ОАО «Донречфлот» и ввёл в отношении судоходов первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

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В карточке дела в базе арбитража 20 июня 2022 года появилась запись судьи Хворых — «введение наблюдения». Решение пока не доступно для ознакомления и детали не сообщались.

Напомним, само дело в отношении ОАО «Донречфлот» было инициировано ещё в октябре 2020 года, когда ООО «НРК Актив» предъявило соответствующие претензии и долг — более 2,317 млрд рублей. За это время число кредиторов увеличилось. В списке фигурирует и банк «Траст», который ранее взыскивал с компании более 381 млн рублей, но дело приостановили.

ОАО «Донречфлот» зарегистрировано в ЕГРЮЛ в 1993 году и ведет деятельность в сфере внутреннего водного грузового транспорта. По данным на конец декабря 2021 года, владельцем 93,81% акций ОАО являлся Константин Фёдорович Швалёв — член совета директоров, а директором компании в реестре указан Михаил Фёдорович Швалев (возможно в реестр опечатка и имеется ввиду Швалёв).