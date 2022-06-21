Москва, , 10:26 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массового отравления в Якутии. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе СК.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

Происшествие случилось в Верхневилюйском районе республики. Там отравили 14 человек, в том числе 13 детей. Проводится процессуальная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад.