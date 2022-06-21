Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM В честь юбилея Виктора Цоя в Санкт-Петербурге на двух городских проспектах включили световые проекции с портретом рок-музыканта. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе СПБ ГБУ «Ленсвет».

Световая инсталляция портрета Виктора Цоя Пресс-служба СПБ ГБУ «Ленсвет»

Проекции появились в Калининском и Петроградском районах города. Их можно увидеть каждую ночь на Кондратьевском проспекте, 14 и на Каменноостровском проспекте, 26-28, литера А. Жители и гости города смогут увидеть там портреты рок-музыканта, которому 21 июня 2022 года могло бы исполниться 60 лет.

В Петербурге есть немало памятных мест, связанных с жизнью и творчеством Цоя. Указанные локации выбраны потому, что, судя по архивам, в начале своего творческого пути рок-музыкант ездил на троллейбусе №3 в студию звукозаписи на Панфиловой улице. Там был записан первый музыкальный альбом группы «Кино». Троллейбус проходил по Кондратьевскому проспекту. А в Петроградском районе находилась знаменитая «Камчатка», а сейчас работает клуб-музей Цоя.

В качестве основы для инсталляций стали фотоснимки с концертов в 1986 и 1988 годах. На Кондратьевском проспекте представлена фотография авторства Юрия Чашкина, а на Каменноостровском — Дмитрия Конрадта.

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