21 июня 2022 | Время чтения 8 мин

Проект Стратегии развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года, с прогнозом на период до 2035 года (Стратегия-2030), которую сегодня рассмотрит президиум Госсовета, прошел «тернистый путь».

Галина Смирнова, , 11:21 — REGNUM Документ стратегический для отрасли. Но не только для неё одной. Отрасль сама по себе — один из локомотивов российской экономики. Подготовленный Минстроем проект Стратегии был опубликован на сайте ведомства в октябре прошлого года. На том этапе, согласно проекту документа, предполагались базовый и агрессивный сценарии реализации Стратегии: первый, который предусматривает достаточное финансовое обеспечение строительной отрасли, доступность строительных и трудовых ресурсов, увеличение спроса, положительную динамику жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства, по планам разработчиков позволил бы нарастить удельный вес отрасли в ВВП с 5,1% в 2020 году до 5,8% в 2030-м, а второй, при котором предполагается улучшение макроэкономического климата, опережающая реализация мероприятий, предусмотренных Стратегией, а также выделение дополнительных средств финансирования, допускает рост удельного веса в ВВП до 6,5%.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом разработчики проекта отказались от сценария, при котором рассматривалась бы возможность недостаточного финансирования строительной отрасли и прочие неблагоприятные факторы. Однако позднее Минпромторг, как сообщал Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ), выступил с инициативой, в частности по срокам, задачам и индикаторам, синхронизировать Стратегию развития промышленности строительных материалов со Сводной стратегией развития обрабатывающей промышленности РФ. Последняя как раз опирается на параметры Прогноза социально-экономического развития России на период до 2024 года (в части базового, целевого и консервативного сценариев) с пролонгацией траектории развития до 2035 года, и ее реализация, как говорится в документе, осуществляется в условиях устойчивой и сбалансированной макроэкономической политики, в том числе фискальной, кредитно-денежной и валютной.

Примечательно, что в документе также говорится о необходимости учитывать тот фактор, что возможность достижения основных результатов Сводной стратегии определяется в том числе перспективами развития мировой экономики (динамикой валового мирового продукта, конъюнктурой сырьевых рынков и рынков промышленных товаров, состоянием мировой торговли и др.).

«Вероятность достижения ключевых результатов Стратегии критически снижается при следующих пороговых значениях внешних и внутренних условий: цена на нефть — менее 30 долларов США за баррель в течение года и более; реальный эффективный курс рубля — ослабление более чем на 20 процентов (год к году); средневзвешенная ставка по рублевым кредитам на срок более года для предприятий — свыше 5 процентов в реальном выражении», — говорится в IV разделе «Сценарии развития и индикаторы реализации Стратегии» Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2024 года и на период до 2035 года.

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При этом положения Сводной стратегии не учитывают последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а её цель и задачи предполагают обеспечение развития промышленности на уровне, соответствующем или опережающем целевой сценарий прогноза. Кроме того, Минпромторг подписал с Минстроем соглашение о сотрудничестве в области строительства, о чем на сайте первого ведомства сообщалось в октябре того же прошлого года. Как говорилось в релизе, степень развития стройотрасли и производства стройматериалов оказывает значительное влияние на организацию строительства и конструктивные решения зданий. В свою очередь развитие промышленности приводит к созданию новых, более эффективных строительных материалов, применение которых меняет привычные представления о конструкциях, инженерных системах и общем архитектурном облике зданий и сооружений. Собственно соглашение, как сообщалось, подписывалось с целью эффективного взаимодействия в этой сфере и для достижения целевых показателей национальных проектов.

Предполагается, что сотрудничество двух ведомств позволит усилить конкурентоспособность промышленности российских строительных материалов и строительных организаций, предприятий стройиндустрии на отечественном и зарубежных рынках с учетом международной повестки, направленной на достижение углеродной нейтральности, а также поможет ускорить модернизацию производственной базы строительства с ориентацией на преимущественный выпуск инновационных и энергоэффективных материалов, изделий, конструкций.

В начале февраля этого года Минстрой и Минэкономразвития обсудили доработку Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ по результатам социально-экономического анализа проекта. В ходе совещания глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщал, что документ направлен на обеспечение достижения к 2030 году национальной цели и стратегических задач, определенных указами Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474. Прежде всего, это повышение комфорта, качества и уровня жизни россиян, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и ЖКХ, минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

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Стратегия, как напоминалось в релизе, имеет 11 разделов и перечень целевых показателей с 2020 по 2030 гг. Проект документа на тот момент уже был синхронизирован со Стратегиями национальной и экономической безопасности, пространственного развития, а также с транспортной Стратегией и другими отраслевыми документами Российской Федерации, а также прошел согласование с 21 ФОИВом, экспертным сообществом и рассмотрен субъектами РФ в рамках совместного заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ и комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда».

Но тут — в середине мая — российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минстрой свои замечания к проекту Стратегии. Представители организации выступили против включения в Стратегию мер по госрегулированию стоимости стройматериалов и оборудования для строительства объектов по государственному или муниципальному заказу на период кризисных явлений, обосновав это тем, что такие меры в условиях рыночной экономики могут привести к дефициту соответствующих материалов. РСПП выступил и против формирования в регионах системы госзаказчиков для строительства жилья, в том числе с целью переселения из аварийного жилья, а также в целях реализации жилых проектов строительства на Крайнем Севере и Дальнем Востоке.

По мнению президента Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) и одновременно председательствующего в комиссии РСПП по жилищной политике Леонида Казинца, с такими функциями вполне успешно справляются региональные органы власти, органы местного самоуправления или уже существующие подведомственные им организации. Не поддержали в РСПП, как сообщал ЕРЗ, и содержащееся в проекте Стратегии предложение по определению гарантирующей управляющей организации для новых многоквартирных домов, поскольку, как посчитали в предпринимательском сообществе, это приведет к монополизации рынка в пользу «гарантирующих управляющих компаний», определяемых региональной властью. Кроме того, Казинец призвал не перекладывать на плечи будущих поколений проблему сокращения непригодного для проживания жилого фонда. Решать её, судя по всему, предлагается за счет сегодняшний поколений.

По словам главы НОЗА, в стране накопился огромный объем жилья, который юридически может быть признан аварийным, но искусственно не признается таковым, поскольку, как правило, местная власть сдерживает наращивание объемов аварийных многоквартирных домов, чтобы не портить статистику и не брать на себя дополнительные обязанности. В итоге Казинец предложил раздел Стратегии по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда дополнить проведением инвентаризации многоквартирных домов, эксплуатируемых более 50 лет, для включения их в перечень аварийных, что позволило бы помимо прочего простимулировать развитие государственно-частного партнерства в рамках института комплексного развития территорий.

Аварийный дом Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Следом за замечаниями РСПП, РБК со ссылкой на копию разработанного Минстроем документа, подлинность которого изданию подтвердили свои источники, сообщил о появлении пессимистичного сценария проекта Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ России, который учитывает фактор антироссийских санкций. Согласно такому сценарию, в среднесрочной и долгосрочной перспективе произойдет ухудшение основных макроэкономических показателей — ВВП, уровня инфляции, индекса потребительских цен, доходов населения и инвестиций в основной капитал, а из-за ограничительных мер и возможного сокращения программ поддержки строительства и ЖКХ замедлится рост спроса и динамики жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства.

Достичь в таком случае к 2030 году ежегодных объемов ввода жилья на уровне 120 млн квадратных метров не получится. Ежегодный объем ввода жилья снизится с 92,6 млн кв. м в 2021 году до 72 млн кв. м в 2024 году (-22%). Причем основной спад произойдет за счет снижения ввода многоквартирных домов — на 33%, до 29 млн кв. м. К 2030 году ежегодный объем ввода жилья не превысит 100 млн кв. м. Средняя зарплата в отрасли вырастет с 51 тыс. руб. в 2021 году до 101 тыс. руб. в 2035-м.

Существенными негативными факторами, обуславливающими возможную вынужденную реализацию пессимистичного сценария, разработчики назвали изменение экономических условий с февраля 2022 года: в строительстве и ЖКХ наблюдаются дефицит ресурсов и импортного оборудования, рост стоимости стройматериалов и топлива, нехватка кадров. Кроме того, говорилось также, что из-за высокого уровня ключевой ставки ЦБ (сегодня она, заметим, значительно снизилась) возрастают риски неисполнения инвестиционных и производственных программ, сокращения объемов нового строительства, снижения финансовой устойчивости строительных организаций и организаций сферы ЖКХ.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чтобы максимально нивелировать эти факторы, в частности развивать господдержку ипотеки (продлить действие ряда профильных программ субсидирования ставки ИЖК до 2030 года), установить госрегулирование стоимости материалов и оборудования для строек «на период кризисных явлений в экономике» для сокращения дефицита технологий, материалов и оборудования и роста цен на них, ввести регулирование рынка аренды грузовых ж/д вагонов и погрузочно-разгрузочных работ на ж/д станциях, а также снять сезонные ограничения для проезда грузовиков по трассам, действующие весной на региональных дорогах, зафиксировать предельные значения по кредитам для застройщиков с плавающими ставками, системообразующих компаний, попавших в трудную ситуацию, возмещать часть затрат по кредитам на строительство жилья, предоставить возможность досрочного перечисления девелоперам денег дольщиков с эскроу-счетов до окончания строительства объекта.

Напомним, ранее планировалось, что документ представят на президиуме Госсовета в I квартале этого года. В итоге, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин анонсировал представление стратегического документа на 21 июня. Как сообщало агентство РИА Недвижимость, глава Минстроя заявил журналистам, что к программе развития строительной отрасли и ЖКХ впервые подошли как к системной межотраслевой программе, где учтены все виды строительства, увязанные с пространственным развитием, с финансовой системой, с условиями жизни каждого гражданина в каждом населенном пункте. Учтены и санкции в отношении России со стороны недружественных стран. Пока, по словам Файзуллина, объемы строительства не падают.