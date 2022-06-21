Самара, , 10:29 — REGNUM Дорогу к трем селам в Самарской области ремонтируют методом холодной регенерации. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Ремонт дороги Пресс-служба губернатора Костромской области

Сообщается, что в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Кинель-Черкасском районе в нормативное состояние приводят 16 км автодороги «Урал — Муханово» — Садгород — Чернигово — Марково, которая связывает три сельских поселения и обеспечивает единственный выезд на региональную дорожную сеть.

«Долго мы ждали этого проекта, когда он воплотится в жизнь. Восстанавливается дорога от центральной «Урал — Муханово», идёт на Садгород, с Садгорода на Чернигово, с Чернигова в Марково. Предыдущий ремонт был очень давно. Жители всех поселений ждут, когда ремонт завершится и комфортной дорогой можно будет пользоваться в полной мере», — приводит пресс-служба слова главы администрации сельского поселения «Садгород» Алексея Симонова.

Отмечается, что здесь намерены построить около 2,5 км тротуаров, обновить пять остановочных пунктов, установить 193 дорожных знака, 60 сигнальных столбиков, нанести свыше 16,5 км разметки.

«Метод холодной регенерации заключает в себе фрезерование существующего покрытия, добавление в него щебня, перемешивание с цементом, битумной эмульсией и водой, и последующую укладку полученной смеси. Это даёт так называемую «бетонную плиту», новое основание толщиной в 20 см. За счёт этого дорога прослужит дольше», — приводит пресс-служба слова начальника участка подрядной организации Карена Фатахова.

Сообщается, что завершить работы планируется до 1 октября 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что в рамках реализации дорожного нацпроекта в 2022 году в Самарской области предусмотрен ввод 83 объектов протяженностью 296,87 км, в том числе 224,53 км автодорог регионального значения.