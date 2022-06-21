Ханты-Мансийск, , 10:26 — REGNUM В Югре перед судом предстанут бывший заместитель директора департамента промышленности ХМАО и глава фермерского хозяйства, которых обвиняют в мошенничестве и взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

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По версии следствия с ноября 2019 года по июль 2020 года будучи заместителем директора департамента, обвиняемый покровительствовал главе фермерского хозяйства в предоставлении грантов, субсидий и иных выплат из бюджета автономного округа. За это фермер передал чиновнику взятку в виде моторного топлива в объёме более 3400 литров общей стоимостью более 160 тысяч рублей. В 2017–2019 годах фермер при покровительстве вышеуказанного чиновника ввёл в заблуждение департамент о выполнении культуртехнических мероприятий на землях, за что получил субсидию в сумме более 3,3 млн рублей.

Тот же глава фермерского хозяйства ради гранта на предпринимательскую деятельность сам и через своего заместителя передал одному из сотрудников управления агропромышленного комплекса департамента промышленности ХМАО взятку в виде моторного топлива в объёме более 5400 литров общей стоимостью более 260 тысяч рублей, а также 79 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе обыска у бывшего замглавы департамента промышленности ХМАО обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся более двух тысяч патронов к нарезному огнестрельному оружию.

Отмечается, что обвиняемые в ходе следствия вину признали частично. Их уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.