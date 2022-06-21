Баку, , 10:25 — REGNUM Позиции Вооружённых сил (ВС) Азербайджана, расположенные на границе, были обстреляны с армянской стороны. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

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По данным министерства, инцидент произошёл в ночь на 21 июня. Стрельба якобы велась из разнокалиберного стрелкового оружия с территории Гехаркуникской области Армении (Баку называет данную территорию «Басаркечярский район»). Под обстрел попали позиции возле населённых пунктов Минкенд Лачинского района и Йеллиджа Кельбаджарского района.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее подобные заявления Баку делал 17 июня. Тогда Ереван опроверг сообщения об обстреле.