Канберра, 21 июня 2022, 10:30 — REGNUM Кажется, что энергокризис в Австралии постепенно стихает, поскольку о масштабных отключениях электроэнергии на восточном побережье больше не сообщается. Однако скоро в «игру» войдет Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей, в которой уже заявили, что надзорный орган проверит законность получения прибылей всех энергокомпаний на фоне последних событий. Об этом 21 июня сообщил телеканал Nine News.

Деньги! Деньги! Деньги!
Деньги! Деньги! Деньги!
Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

В Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей уже отметили, что в последние недели регулятор отслеживал балансы энергетических компаний на предмет антиконкурентного поведения.

В ведомстве не стали выдвигать прямых обвинений в нечистоплотности бизнесменов, а просто заявили, что хотят убедиться в том, что компании не задерживали поставки электроэнергии специально и не устанавливали розничные цены выше рыночных.

Журналисты подспудно напоминают, что в Австралии цены на электроэнергию в июне подскочили в пять раз по сравнению с оптовой ценой в начале 2021 года.