Лос-Анджелес, США, 21 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Романтическая драма «Отец невесты» (Father of the Bride) режиссёра Гари Алазраки стала самым успешным оригинальным проектом в истории онлайн-кинотеатра HBO Max. Об этом 21 июня сообщает портал Deadline.

JasonParis HBO

Картина продолжает удерживать место лидера в рейтинге потокового сервиса с 16 июня 2022 года, и, как отметила редакция портала We Got This Covered, пока нет никаких признаков того, что в ближайшее время ситуация изменится. Отмечается, что наибольшее число просмотров фильм собрал в США, на втором месте по этому показателю находится Мексика.

Напомним, «Отец невесты» — это второй по счёту ремейк одноимённой классической картины, которую режиссёр Винсент Миннелли выпустил на экраны в 1950 году. Первый ремейк снял Чарльз Шайер в 1991 году, главные роли в нём исполнили Стив Мартин, Дайан Китон и Кимберли Уильямс. В последнем фильме снялись Энди Гарсия, Глория Эстефан и Адриа Архона.