Чебоксары, 21 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Чувашии директор одной из средних школ обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии и республиканской прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

По данным правоохранителей, фигурантом уголовного дела стала директор Янышской школы, которая, по версии следствия, в феврале 2021 года внесла в приказ о результатах оценки деятельности работников недостоверные сведения, завысив баллы трём из них.

«Обвиняемая знала, что решением комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда по показателям результативности и эффективности деятельности трём воспитателям, в том числе её родной дочери, начислены низкие балы», — считают в следственном управлении.

По данным правоохранителей, в результате с февраля по декабрь 2021 года данным работникам необоснованно начислены стимулирующие выплаты на 392 тыс. рублей.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Дело рассмотрит Чебоксарский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя бюджетного учреждения «Чувашгосансамбль». Его обвинили в коррупционных преступлениях, в том числе в превышении полномочий.

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