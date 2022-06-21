Ростов-на-Дону, , 10:23 — REGNUM Ростовскую области в ближайшие дни могут накрыть грозовые ливни. О том, что жаркую погоду на юге России сменят осадки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Во второй половине недели обширный мощный циклон принесёт в южные регионы страны грозовые дожди, ливни и понижение температуры воздуха. Вначале они пройдут в Калмыкии, на Ставрополье, в Ростовской области. Затем циклон сместится, и грозы прошумят в Краснодарском крае», — цитирует синоптика ТАСС.

Непогода разгуляется, предположительно, с 23 по 26 июня.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области изнуряющей жары летом 2022 года не будет.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский климатолог сделал прогноз на лето