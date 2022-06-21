Сидней, Австралия, 21 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. 21 июня в австралийском штате Новый Южный Уэльс был принят бюджет на следующий финансовый год. Однако финальное голосование было несколько омрачено тем фактом, что за стенами местного парламента самого населенного штата Австралии собрались несколько десятков протестующих, которые требовали от властей повышения зарплат, передает телеканал NineNews.

Pixabay.com Акция протеста

Протестующие, согласившиеся дать комментарии журналистам, рассказали, что работники здравоохранения, образования и служб экстренной помощи требуют повышения заработной платы выше объявленных 3%. По их словам, повышение зарплат на 3% означает их снижение в реальном выражении, поскольку инфляция в Австралии находится на гораздо большем уровне.

«Правительству пора проявить уважение к людям, которые помогли штату пережить наводнения, пожары и пандемию, и им нужно взглянуть на тот факт, что себе-то зарплату они повысили», — сказал один из протестующих журналистам NineNews.