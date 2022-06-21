Канберра, , 10:33 — REGNUM 21 июня председатель правления Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил в ходе своего публичного выступления, что ожидает пика инфляции в 7% к декабрю 2022 года. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Инфляция © ИА REGNUM

В настоящее время инфляция в Австралии составляет 5,1 процента. Это заставляет тысячи австралийских семей выражать обеспокоенность по поводу стремительного роста стоимости жизни на континенте.

«С начала мая цены на бензин еще больше выросли из-за событий в мире, а прогнозы розничных цен на электроэнергию и газ были пересмотрены в сторону повышения из-за давления на мощности в этом секторе», — сказал Лоу.

«В результате мы сейчас ожидаем, что инфляция достигнет пика около 7% в последнем квартале … К началу следующего года мы ожидаем, что инфляция начнет снижаться», — добавил председатель регулятора.