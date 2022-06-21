Казань, 21 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Татарии 27–29 июня проведут VIII всероссийский съезд учителей татарского языка и литературы. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки РТ.

Изучаем татарский язык . Советский плакат. 1935

В мероприятии примут участие порядка 400 человек. Съезд проводится один раз в четыре года. Для педагогов организуют выставки, экскурсий по Казани, посещение образовательных организаций, проведение мастер-классов, педагогических мастерских, тренингов, обмен опытом в рамках панельных дискуссий.

Пленарное заседание съезда пройдет 29 июня в культурном центре «Сайдаш».

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии разработали словарь популярных татарских имен и фамилий. Его надеются распространить среди других регионов для записи имен без ошибок.

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