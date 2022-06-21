* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:21 — REGNUM В провинции Панджшер в уезде Париян талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обезглавили бывшего солдата по имени Мубин и выбросили его труп в реку, пишет «8 Собх».

Источники добавляют, что этот человек ранее был солдатом, но в настоящее время не связан с какой-либо группировкой. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали сообщение.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали, пытали и убили ряд жителей Панджшера по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления.

Недавно в Панджшере талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обезглавили четырех членов Национального фронта сопротивления.