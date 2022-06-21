Панама, , 10:20 — REGNUM Врачи диагностировали у 69-летного президента Панамы Лаурентино Кортисо редкое заболевание крови, известное как миелодиспластический синдром. Об этом сообщил сам глава государства в своем заявлении от 20 июня.

Лаурентино Кортисо (сс) alav

Указанный недуг влияет на способность организма вырабатывать здоровые клетки крови в костном мозге. Президент отметил, что чувствует себя «хорошо» и намерен продолжать выполнение своих обязанностей.

Кортисо рассказал, что диагноз был поставлен 16 июня после проведения планового анализа крови, который показал падение уровня гемоглобина и лейкоцитов. Затем медики рекомендовали панамскому лидеру сделать биопсию костного мозга. Глава государства добавил, что собирается пройти дополнительное обследование в американском городе Хьюстон (штат Техас).

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 по 11 июня Лаурентино Кортисо принимал участие в IX Саммите Америк, проходившем в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния).

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