Сидней, Австралия, , 10:27 — REGNUM 21 июня в австралийском штате Новый Южный Уэльс был принят бюджет на следующий финансовый год. Представляя документ в местном парламенте, казначей Мэтт Кин отметил, что его ведомство разработало комплексный план действий по наращиванию выработки возобновляемой электроэнергии в самом населенном штате Австралии, передает телеканал Nine News.

Солнечная энергетика

«Мы можем являться страной, где люди сгорают на солнце, но мы также еще и благословленная солнцем страна», — сказал он, намекая на установку большего числа солнечных батарей.

«Правительство заложило 1,2 миллиарда долларов на создание объектов по ускорению передачи электроэнергии, который форсирует переход Нового Южного Уэльса к электростанциям на возобновляемых источниках энергии», — пообещал Кин.

По словам казначея, штата Новый Южный Уэльс станет «лидером в мире с низким уровнем выбросов углерода».