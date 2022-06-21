Новосибирск, , 10:21 — REGNUM Руководителем новосибирского управления ФАС России назначен Дмитрий Сухоплюев. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

Дмитрий Сухоплюев novosibirsk. fas. gov.ru

По официальным данным, Сухоплюев родился в Новосибирске. Окончил Сибирский университет потребительской кооперации и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

В антимонопольных органах работает с 2007 года, начиная с должности специалиста-эксперта. C сентября 2021 года исполнял обязанности руководителя новосибирского УФАС России.