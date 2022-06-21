Новосибирск, 21 июня 2022, 10:21 — REGNUM Руководителем новосибирского управления ФАС России назначен Дмитрий Сухоплюев. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.
По официальным данным, Сухоплюев родился в Новосибирске. Окончил Сибирский университет потребительской кооперации и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.
В антимонопольных органах работает с 2007 года, начиная с должности специалиста-эксперта. C сентября 2021 года исполнял обязанности руководителя новосибирского УФАС России.