Новосибирск, 21 июня, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Руководителем новосибирского управления ФАС России назначен Дмитрий Сухоплюев. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

novosibirsk. fas. gov.ru Дмитрий Сухоплюев

По официальным данным, Сухоплюев родился в Новосибирске. Окончил Сибирский университет потребительской кооперации и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

В антимонопольных органах работает с 2007 года, начиная с должности специалиста-эксперта. C сентября 2021 года исполнял обязанности руководителя новосибирского УФАС России.