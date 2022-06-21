* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:19 — REGNUM В провинции Панджшер (Афганистан) в ходе столкновений с силами Фронта национального сопротивления убито 13 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники подтвердили газете «8 Собх», что эти люди были убиты в ходе столкновений в Чамалорде и горах Арзу в уездах Руха и Шотул. Из 13 убитых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восемь являются бадахшанцами.

Наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Чамалорду осуществлялось бадахшанскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и только в ходе этой операции было убито трое их боевиков.

Следует отметить, что в течение двух дней в уездах Шотул и Руха происходили ожесточенные боестолкновения между силами Фронта сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали позиции Фронта национального сопротивления с земли и воздуха, но атаки были отражены силами сопротивления.