Воронеж, 21 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Светофоры в центре Воронежа отключились на 40 минут утром 21 июня, причиной стало технологическое нарушение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Светофор

В течение 40 минут не работали пять светофоров, расположенные на улицах Кольцовская — Плехановская, Никитинская — Плехановская, Средне-Московская – Никитинская, Средне-Московская – Кольцовская, Средне-Московская – Революции 1905 года.

Причиной отключения стало технологическое нарушение, его сейчас устраняют. На период проведения работ потребителей переключают на резервные линии питания. Светофоры уже заработали, уточнили в мэрии.