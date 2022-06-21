Москва, 21 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В ходе торгов на Московской бирже утром 21 июня курс доллара опустился ниже 55 рублей за единицу, следует из данных торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Показатель является самым низким с июня 2015 года. Официальный курс Банка России на 21 июня 56,17 рубля за один доллар.

Отметим, что в ЦБ выступили против таргетирования курса рубля, поскольку это повлечёт последствия для российской экономики.

Ранее в правительстве назвали оптимальным курс 70-80 рублей за доллар.