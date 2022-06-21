Дарвин, Австралия, , 10:19 — REGNUM Отважный владелец паба в австралийском Дарвине (столица Северной территории) нашел своеобразный, но эффективный способ отбиться от огромного крокодила. На кадрах, опубликованных 21 июня телеканалом Nine News, видно, как владелец паба Goat Island Lodge Кай Хансен, также известный как «Король Кай», использует сковороду в качестве средства защиты против крокодила.

Крокодил fxxu

Хансен нанес два удара прямо по пасти крокодила, когда тот подбежал к нему.

Как пишут журналисты, это не первая встреча Хансена с огромными рептилиями. В 2018 году его любимого пса убил крокодил.

Отмечается, что после не слишком радушного приема, рептилия, получившая несколько оплеух немаленькой сковородой, отбежала от владельца паба.