Ницца, Франция, 21 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В аэропорту Ниццы прошли учения по предупреждению цунами, передает BFM TV.

Abxbay Аэропорт Ниццы

Аэропорт Ниццы, расположенный на берегу Средиземного моря, подвержен риску цунами. Так было в 1979 году, когда волны высотой в несколько метров обрушились на аэропорт, убив одиннадцать человек. Чтобы быть готовыми к такому бедствию, на месте были проведены учения по кризисному управлению.

«Целью учений было проверить системы реагирования и план действий аэропорта в чрезвычайных ситуациях», — поясняет префектура Приморских Альп.

В учениях участвовали как команды аэропорта, так и аварийно-спасательные службы, а также местные власти, обеспокоенные возможным стихийным бедствием.

В случае цунами высота воды может превысить два метра, тогда аэропорт Ниццы окажется под водой.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Брижит Бургиньон объявила, что покинет правительство.

Читайте также: Министр здравоохранения Франции покинет правительство