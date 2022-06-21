Канберра, , 10:21 — REGNUM Учителя государственных и католических школ Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) на следующей неделе вновь не придут на работу и отправятся на улицы крупных городов, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 21 июня сообщил телеканал Nine News.

Зарплата учителя Сергій Ткаченко

Поводом послужило принятие 21 июня окончательной версии бюджета Нового Южного Уэльса, согласно которому работники государственного сектора получили повышение заработной платы только на три процента, несмотря на постоянные призывы профсоюзов к еще большему повышению зарплат.

Журналисты пишут, что массовые забастовки будут уникальными тем, что впервые учителя государственных школ объединятся со своими коллегами из католических образовательных учреждений, чтобы выйти на улицы.

«Это исключительное событие. Мы стоим плечом к плечу, потому что преодоление кризиса в системе образования в Новом Южном Уэльсе требует от нас не меньшего», — сказал журналистам секретарь Независимого образовательного союза Австралии Марк Нортам.