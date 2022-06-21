Москва, 21 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Министерство финансов России предлагает ввести новые льготы при уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Льготы направлены на повышение социальной справедливости и решение неурегулированных вопросов, передаёт 21 июня РБК.

Налоги

Финансовое ведомство предлагает три новых льготы при уплате подоходного налога. Первая — освободить от НДФЛ при увольнении работника. Вторая — снять возрастного ограничения для недееспособных детей для вычета за медицинские услуги.

Третья — предоставить регионам России право уменьшать минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью, которая была унаследована, приватизирована или подарена.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ предложило освободить граждан с банковскими вкладами более миллиона рублей от НДФЛ с процентов по ним за 2021−2022 гг.

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