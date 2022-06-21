Эксперт: В Германии наблюдается консенсус в отношении поддержки Украины
Москва, 21 июня, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Визит Олафа Шольца в Киев в Германии восприняли позитивно. Об этом 21 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.
(сс) Michael Lucan
Олаф Шольц
«В Германии в целом положительно отреагировали на визит Олафа Шольца на Украину потому что есть общественный консенсус для поддержки Украины», — заявил эксперт.
Только некоторые СМИ, такие как «Шпигель», критикуют Шольца, но в мягкой форме, отметил политолог.
«Ему указывают на то, что он мог бы ещё больше оружия Киеву пообещать», — заключил Борисов.
Напомним, что ранее немецкий канцлер вместе лидерами Италии, Франции и Румынии посетил Киев.