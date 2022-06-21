Кито, , 10:16 — REGNUM Тысячи демонстрантов из числа коренных народов прошли маршем по столице Эквадора 20 июня, выдвигая требования об экономической и социальной поддержке. Об этом сообщило агентство Reuters.

Флаг Эквадора (сс) Yamil Salinas Martínez

Аналогичное антиправительственное мероприятие состоялось также в городе Гуаякиль. Протесты представителей коренных народов вспыхнули в Эквадоре еще 13 июня.

Участники акций выдвинули список из десяти требований, включающих снижение цен на топливо, предотвращение дальнейшего расширения нефтяной и горнодобывающей промышленности, а также предоставление фермерам отсрочки для погашения долгов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эквадорский президент Гильермо Лассо обвинил протестующих представителей коренных жителей Эквадора в желании отстранить его от власти и в намерении разжечь хаос в стране.

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