Сеул, , 10:17 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 242 человека. Об этом 21 июня сообщает DongA Science со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 21 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 064 061 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 598 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 619 170 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,9%.

«Бустерную» дозу получили 2074 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 352 807 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 7882 человека. В общей сложности четвертую дозу получили 4 334 720 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 9310 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 289 373.

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