Барнаул, , 10:15 — REGNUM Проект «Вас зовет Россия!» реализуется преподавателями института русского языка и культуры Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и представляет универсальный видеоматериал, который может использоваться при любой форме обучения и в рамках любой учебной программы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, он рассчитан на студентов-иностранцев, владеющих русским языком, начиная с уровня А2, а также всех, кто хочет узнать больше о России, ее городах и регионах.

Алтайски край © Светлана Шаповалова

Этим летом представители института и непосредственные исполнители проекта посетили знаковые места Алтайского края: г. Белокуриху, с. Сростки, г. Бийск, Косихинский район и др. Конечно, не осталась в стороне краевая столица с Демидовской площадью и другими местами-магнитами.

Заместитель директора института Валерий Частных отмечает, что в видеоэкскурсиях необходимы интересные детали, легенды, которые цепляют своей уникальностью, малоизвестностью. Например, история создания демидовского столпа в Барнауле или мистическая история о Голубой Даме.

Старший преподаватель русского языка института Юлия Рыжих уверена, что отснятый видеоматериал в Алтайском крае сможет показать все великолепие природы, климата и культурных особенностей региона. «Кроме того, видеоэкскурсии в понятной для иностранцев форме открывают регионы России, дают представление о многообразии культурной жизни, мотивируют желание путешествовать по нашей стране», — отмечает она.

Как сообщало ИА REGNUM, Почта России совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом расширила серию открыток о российских регионах. Новый выпуск посвящен направлениям летнего туризма. В серию вошли открытки с изображением знаковых мест 20 регионов, включая Алтайский край.

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