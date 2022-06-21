Варшава, , 10:15 — REGNUM В отставку с поста вице-премьера Польши ушёл глава правящей в стране партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. Он заявил об этом 21 июня, его слова приводит агентство РАР.

Ярослав Качиньский President Of Ukraine

«Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку», — сказал глава PiS.

Также Качиньский уточнил, что на его пост придёт министр обороны Польши Мариуш Блащак и это, по его мнению, является «совершенно естественным решением» на фоне конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня заместитель главы польского министерства иностранных дел Марчин Пшидач заявил, что у МИД республики отсутствуют данные о воюющих на Украине на стороне киевского режима гражданах Польши.